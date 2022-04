Welches Geld hatten Beatles im Börsel?

Münzen können an vieles erinnern, etwa an die erste Welttournee der Beatles im Jahr 1964.

Haben Männer, die am New Yorker Flughafen von 5000 kreischenden Fans und 200 Journalisten empfangen werden und gleich darauf eine Pressekonferenz geben, Bargeld in den Taschen? Brauchen vier Musiker, die im Sommer 1964 in Adelaide die größte Menschenmenge anzogen, die sich bis dahin je in Australien versammelt hat, ein gefülltes Portemonnaie? Beim Stürmen der Hitparaden mit "I Want to Hold Your Hand" oder "Can't Buy Me Love" werden die Beatles kaum ans Kleingeld gedacht haben. Und doch: Wenn sie Münzen ...