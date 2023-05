Künstler wie Porträtierte sind unbekannt. Klar ist nur: Sie hatten mit Max Beckmann zu tun.

"Unbekannte:r Künstler:in, unbekannte Dame, ohne Datum". Mit dieser Erläuterung präsentiert das Museum Kunst der Verlorenen Generation ein Gemälde und bittet die Besuchenden um Hilfe: Wer erkennt diese Frau? Wer hat sogar einen Tipp für den Maler?

"Wir teilen unsere Rätsel gerne mit unseren Besuchern", versichert Marie-Christin Gebhardt, Kuratorin der am Donnerstag zu eröffnenden Sommerausstellung in der Sigmund-Haffner-Gasse. Von zehn Bildern des in Salzburg lebenden deutschen Internisten Heinz R. Böhme, der seine Sammlung seit 2017 in diesem Privatmuseum zeigt, ...