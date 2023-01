Wer richtig schaut, entdeckt im Gemälde mehr als Malerei

Warum ist die Windmühle gleich groß wie die Kirche? Und was bedeutet der hellste Punkt eines Gemäldes?

Man könnte über Licht und Farbe, Pinselstrich und Proportionen reden, wenn man eines der kostbarsten Gemälde der Salzburger Residenzgalerie erläutert. Doch Andrea Stockhammer stellt sich mit anderem Ansinnen dem Publikum vor, wenn sie als neue Direktorin des Domquartiers am 8. Jänner erstmals zu einer Führung einlädt. Oft werde so ein Bild nur malerisch - etwa nach Farbnuancen der Wolken - analysiert, sagt Andrea Stockhammer im SN-Gespräch. Tatsächlich aber sei so einem Kunstwerk, wie jenem Salomon van Ruysdaels auch Erkenntnis über ...