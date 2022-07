Wie das Land die Menschen prägt

In seinem Bildband "Wie das Land so die Menschen" porträtiert der Fotograf Christian Weingartner Persönlichkeiten aus Oberösterreich.

Rauch steigt aus der Pfeife auf, der Blick ist direkt auf die Kamera gerichtet. Musikinstrumente füllen den Raum und ergänzen die fast schon mystische Gesamtatmosphäre des Bilds. Arnold Lobisser ist Geigenbauer und Möbelrestaurator. In seiner etwa 100 Jahre alten Werkstatt im zweiten Stockwerk seines Familienhauses am Hallstätter See wurde der Oberösterreicher von Fotograf und Autor Christian Weingartner abgelichtet. Mit dessen Bildband "Wie das Land so die Menschen" hat Weingartner es sich zum Ziel gesetzt, interessante Persönlichkeiten aus Oberösterreich zu porträtieren. ...