Wie die Blumen des Bösen

Kunsthaus Bregenz: Die Installationen von Monira Al Qadiri im Kunsthaus Bregenz zum Thema Erdöl sind bunt, verführerisch und auch noch schön beim Anblick des Verderbens.

ie schweben den Besucherinnen gleichsam entgegen: Riesig aufgeblasene Skulpturen mit ineinander verschwimmenden Farben. Ihre Oberfläche oszilliert wie bei zitternden Seifenblasen. Federleicht und verführerisch schwingen diese regenbogenbunten Luftballons im Foyer der Kunsthauses Bregenz mit jedem Luftzug ein wenig hin und her, wecken kindliche Gefühle, verspielte Freude und die verschiedensten Fantasien: Sind es silberne Brüste, in denen sich die Farben der anderen Skulpturen spiegeln? Sind es grün-blaue, pinkfarbene, violette, rosa oder orange Schwimmreifen mit Zacken und Kugeln an den Enden? Oder sind ...