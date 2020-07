Sigrid Langrehr erforscht in "Liquid Me" Gefühlszustände. Die Ausstellung im Salzburger Kunstraum 5020 scheint wie gemacht für die Krisenzeit.

Die Frau im silbernen Weltraumanzug und in Stöckelschuhen kann sich in Bauchlage auf der letzten Stufe einer Stehleiter halten. Ihre Arme und Beine streckt sie weit aus, so als ob sie fliegen wollte. Unstabiler könnte die Situation nicht sein - ...