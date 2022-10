Wie romantisch kann ein kühler Rechner sein?

Die Lyrik klingt beseelt. Aber ist ihr Autor nicht seelenlos? Manuel Tozzi stellt in der Galerie Eboran spannende Fragen.

In seine Verse legt er gern Gefühl: "Bei Nacht am stillen Meer / Ach wie schön Tränen sinken", heißt es in einem Gedicht von Tanuel Mozzi. Und die Strophe endet mit einem sehnlichen Wunsch: "Bringt die Nachtigallen näher!"

Sogar in das große "Jahrbuch für das neue Gedicht", das die deutsche Brentano-Gesellschaft jedes Jahr herausgibt, wurde Tanuel Mozzi mit seinem Werk im Vorjahr aufgenommen. Dass seine Zeilen manchmal auch Rätsel aufgeben ("Und als die Nacht / Ich technisch / ...