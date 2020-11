Wien Museum bringt Sammlung ins Netz: Nicht nur hinschauen, sondern hineinzoomen

Die ersten 47.984 Objekte sind online: Das Wien Museum macht seine Sammlung digital zugänglich.

Ein Schnappschuss von Gustav Klimt und Emilie Flöge bei der Ausfahrt im Ruderboot, ein Passfoto von Popstar Falco oder ein Porträt der Volkssängerin Emilie Turecek, die im Wien der 1870er-Jahre als "Fiaker-Milli" berühmt war: Die Auswahl an "Wiener Schönheiten" ist groß. Und in einem digitalen Album, das diesen Namen trägt, sind sie alle versammelt. Auch ein eigenes "Beethoven-Album" findet sich seit Kurzem auf der Internetseite des Wien Museums. In anderen Sammlungen lässt sich nach Darstellungen der ältesten Wiener Kaffeehäuser stöbern ...