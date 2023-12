Die Alte Pinakothek in München stellt ihre Audioguides auf "digitale Besucherassistenten" um. Und drei deutsche Museen eröffnen einen opulenten Datenraum zu Caspar David Friedrich.

Die Alte Pinakothek in München macht einen interessanten Anfang. Über digitale Geräte, insbesondere Smartphone und Tablet, lassen sich digitalisierte Gemälde auf neue Art erkunden: An jeglichem Standort - also nicht unbedingt im Museum - kann man Abbilder der Gemälde samt ...