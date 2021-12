Wissen und Technik gehen durch den Magen

Essen und Technik? Was auf den ersten Blick als Widerspruch erscheint, ist eine uralte sowie zukunftsträchtige Beziehung.

Selten wird der Mensch so eins mit der Natur wie beim Essen. Denn Essen heißt, sich ein der Natur entstammendes Nahrungsmittel einzuverleiben - am liebsten frisch, also möglichst nah am natürlichen Werden. Auch wenn der Gedanke von technologisiertem Essen aufs Erste den Appetit bremst oder gar Grausen auslösen sollte, stellt das Technische Museum in Wien nun diesen Zusammenhang her.

"Essen verfügbar, haltbar, genießbar und leistbar zu machen war seit jeher Triebfeder für technologische Innovationen", heißt es in den ...