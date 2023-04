Witz ist die beste Verteidigung

Nicole Eisenman ist eine messerscharfe und herrlich freche, humorvolle Beobachterin. Das Museum Brandhorst in München widmet ihr die erste große Retrospektive.

Verdrehte Leiber sind ineinander verkeilt. Es wird gefummelt, was das Zeug hält. Die bewegten Körper nehmen kein Ende. Man muss an die Menschenmassen des Jüngsten Gerichts oder an den Höllensturz der Verdammten denken - an Luca Signorelli oder Peter Paul Rubens, der sich an drallen Brüsten, Bäuchen und Hintern verausgabte. Im Gegensatz zu diesen schmerzverzerrten Panikgesichtern herrscht bei Nicole Eisenman pure Lust, wahrscheinlich sogar Freude.

In diesen Bildern der US-amerikanischen Künstlerin aus Frankreich steckt unfassbare Energie. Da muss ...