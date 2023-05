Wunder in der steirischen Kammer

Oldtimer, Puppen, Teddybären, Schmetterlinge, Radios und noch vieles mehr: Die Nostalgiewelt Posch.

ie südliche Oststeiermark ist ein besonderer Ort. Hier hat weiland der Landwirt Franz Gsellmann seine persönliche Vision umgesetzt und ein buntes, blinkendes, surrendes Wunderwerkl namens "Weltmaschine" konstruiert und umgesetzt. Die fantasievoll-absurde Kunstmaschine, die unter anderem den Schweizer Bildhauer Jean Tinguely beeinflusst hat, ist heute noch zu sehen. Und in der erweiterten Nachbarschaft dieses faszinierenden Objekts gibt es auch heute noch zahlreiche Tüftler, Bastler, passionierte Sammler und Volkskünstler. Einer von ihnen, Johann Posch, hat in Untergiem nahe von Bad Gleichenberg in ...