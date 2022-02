Zehn Jahre Kunstkrimi: Der große Fund und der Fall Gurlitt

Von massenhafter Raubkunst war die Rede. Und von einem Sensationsfund - in München und auch in Salzburg. Mittlerweile müssen frühere Annahmen im Fall Cornelius Gurlitt korrigiert werden.

Ein Brückenbild von Claude Monet, ein Meerbild mit Segelboot von Manet, Porträts von Renoir und eine Seine-Ansicht von Pissarro - diese und andere Kunstschätze wurden Anfang 2014 in einem Haus in Salzburg-Aigen gesichert. Insgesamt waren es 238 Kunstobjekte. Und es war der - durchaus überraschende - zweite große Fund in einem der größten Kunstkriminalfälle der vergangenen Jahrzehnte. Denn schon zwei Jahre zuvor gab es den ersten Fund bei dem, was in den Ermittlungsakten zum "Fall Gurlitt" wurde - und was ...