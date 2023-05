Zeitgeschichte verführt zum Schwelgen

Vorspann.

Als Fotograf bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki arbeitete Lothar Rübelt mit einem imposanten Teleobjektiv, das mittels Haltegriff in Position blieb, 1952

Ein Leichtathletikbewerb in Wien. Lothar Rübelt fängt den Augenblick der Staffelübergabe am Schwedenplatz ein, Juli 1926

Bei einem Aufenthalt in den USA hatte Lothar Rübelt auch einen Fototermin bei der Trapp-Familie, später durch den Film „Sound of Music“ (1965) weltberühmt, 1954

Was würden sich zwei Herren auf dem Foto denken, säßen sie nicht im Juli 1958 in launiger Runde, sondern hätten zu beobachten, wie es ihrer Partei im Mai 2023 ergeht? Beide haben Leben und Karriere der SPÖ gewidmet: Bruno Pittermann (in der Mitte neben Außenminister Leopold Figl) war von 1957 bis 1967 Parteichef und fast zeitgleich, bis 1966, Vizekanzler - stets in Koalitionen mit der ÖVP. Hinter Leopold Figl steht Bruno Kreisky, damals Staatssekretär; ein Jahr später, 1959, sollte er ...