Zeitlinie für Museumsöffnungen

Für die Öffnung der österreichischen Museen zeichnen sich drei Etappen ab: Mitte Mai, Pfingsten und Anfang Juli.

Mitte Mai

Schloss Schönbrunn sowie Sisi Museum, Kaiserappartements und Silberkammer in der Hofburg Wien, weiters das Hofmobiliendepot sowie Schloss Hof und Schloss Niederweiden öffnen ab 15. Mai.

Im Unteren Belvedere in Wien ist die Ausstellung "Into the Night. Die Avantgarde im Nachtcafé" ab Mitte Mai für nur mehr zwei Wochen geöffnet; sie muss am 1. Juni enden, weil sie nach London weiterzieht.

Salzburg Museum, Domquartier und Keltenmuseum in Hallein sind unter den österreichischen Vorreitern und sperren Mitte Mai auf.

Für das Ferdinandeum in Tirol stellt Direktor Peter Assmann fest: "Ab 15. Mai sind wir bereit." Er warte noch den landespolitischen Beschluss ab. Dann würden die Häuser, beginnend mit Volkskunstmuseum, nach und nach geöffnet.

Pfingsten

In Salzburg öffnen Freilichtmuseum und Haus der Natur.



In Wien wird Pfingsten zum großen Eröffnungswochenende - mit Leopold Museum, Kunsthalle Wien und Jüdischem Museum. Albertina und Albertina modern machen auf. Das Kunsthistorische Museum öffnet vorerst nur sein Haupthaus und bietet im Juni pay as you wish.

Die Nationalbibliothek öffnet den Prunksaal und das Literaturmuseum. Das MAK sperrt am 1. Juni auf.

Juli

Der 1. Juli ist Stichtag für weitere Wiedereröffnungen, etwa in Krems für Kunsthalle, Karikaturmuseum, Landesgalerie und Forum Frohner, weiters für alle Häuser des steirischen Joanneum sowie in Innsbruck für Schloss Ambras.



In Wien öffnen ab 1. Juli Oberes

Belvedere und Weltmuseum.



Zum Festspieljubiläum werden zwei Salzburger Museen Mitte oder Ende Juli loslegen: Musikausstellung im Domquartier sowie Landesausstellung im Salzburg Museum.

Quelle: SN