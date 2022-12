Zum 300. Geburtstag: Das Belvedere spiegelt sich in der Kunst

Eines der größten österreichischen Museen steuert auf sein 300-Jahr-Jubiläum zu und bedenkt sein Erbe und seine Vision.

Anlässlich seines Jubiläumsjahrs rollt das Belvedere in Wien seine eigene Geschichte auf - als Bauwerk wie Museum. In der Orangerie werden markante Kunstwerke der Sammlung, kulturpolitische Meilensteine - wie Eröffnung als eines der weltweit ersten öffentlichen Museen, NS-Zeit oder Restitutionspolitik - sowie viele bisherige Ausstellungen in Plakaten, Fotografien und Texten vorgestellt.

Während diese Ausstellung seit Anfang Dezember zu sehen ist, gab Direktorin Stella Rollig am Dienstag das Programm für 2023 bekannt. Ab 3. Februar wird im Unteren Belvedere ...