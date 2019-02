Zwei Blicke lassen sich lesen

Zwischen links und rechts liegen zwei Weltkriege, Nationalsozialismus, Wirtschaftswunder und Fußballfreuden.

Zwei Menschen haben aus demselben Fenster geschaut und ihre Blicke festgehalten. Der Vergleich des Aquarells aus 1872 mit dem Foto aus 2019 ergibt fantastischen Lesestoff: An der gestalteten Landschaft lässt sich lesen, wie sich in diesen fast 150 Jahren die Wichtigkeiten und Bedürfnisse verschoben haben. Nur der Fensterrahmen, die weißen Hirsche an der Auffahrt und die hügeligen Berge sind gleich geblieben. Die bäuerlichen Felder wurden von Fußballstadion und Einkaufszentrum abgelöst. Die einst für dieses Gebäude offenbar absichtlich gewählte Blickachse auf Stadt Salzburg und Festung, die Franz Alt mit stupender Genauigkeit aquarelliert hat, ist von Industrie und Gewerbe vertilgt.