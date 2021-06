Zwei Pongauer Künstler sind ausgezeichnet

Aus dem Reinerlös eines Kunstkalenders werden zwei Stipendien.

Die Bildhauerin Anna-Lena Cäcilia Ledl aus Filzmoos und der Musiker, Medien- und Konzeptkünstler Lukas Gwechenberger, der in St. Martin aufgewachsen ist und in Salzburg lebt, erhielten am Donnerstagabend in Schloss Höch bei Flachau je ein mit 5000 Euro dotiertes Stipendium des Lions Club Pongau Millennium. Damit lassen die 33 Lions-Damen, die 2020 ihr 20-Jahr-Jubiläum gefeiert haben, den Reinerlös aus dem Verkauf ihres Jubiläums-Künstlerkalenders wieder der Kunst zugutekommen. Dank Unterstützung des Lions Club Pongau Millennium könne sie an ihrem Projekt weiterarbeiten, ...