Birgit Minichmayr spielt eine schlagkräftige Polizistin

In einem deutschen Gangsterfilm verwandelt sich Peter Simonischek in den demenzkranken Vater eines Kleinkriminellen.

Auf dem Rücken trägt Ricky ein Tattoo mit einem dornengekrönten Christus, darüber steht der Schriftzug "never regret" - "niemals bereuen". Aber in Wahrheit bereut er fast alles in seinem Leben. Diesen Ricky spielt Moritz Bleibtreu im Film "Nur Gott kann mich richten", der am Freitag ins Kino kommt. Regie führt Özgür Yıldırım, der die Rapperkomödie "Blutzbrüdaz" inszeniert hat.