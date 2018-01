Beides probiert, also: ein Vergleich. In einer Woche gab es die Gelegenheit, eine der kapitalen Symphonien der Musikgeschichte, Bruckners Achte, in zwei Interpretationen im Großen Festspielhaus zu hören. Am Freitag gastierte in einem Konzert der Kulturvereinigung das Bruckner Orchester Linz unter seinem neuen Chefdirigenten Markus Poschner, und es begann durchaus verheißungsvoll.