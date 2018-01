Bürgerinitiativen gehen gegen Heumarkt-Hochhaus vor

Mehrere Bürgerinitiativen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen das Hochhaus-Projekt am Heumarkt vorzugehen. Bei einer Pressekonferenz am Freitag unterzeichneten die Vertreter von elf Organisationen ein Memorandum, in dem sie an die verantwortlichen Politiker appellieren, alle erforderlichen Maßnahmen gegen die drohende Aberkennung des Welterbestatus der Wiener Innenstadt zu setzen.

SN/APA/HANS PUNZ Das Heumarkt-Areal in seiner derzeitigen Form