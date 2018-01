Daniel Kehlmann reüssiert in München

Warum sollten eines Terrorangriffs nur muslimische Männer verdächtigt werden? Daniel Kehlmann, dessen jüngster Roman "Tyll" soeben stapelweise in Buchhandlungen liegt, schickt dafür eine Philosophin in sein neues, derzeit für Besucher des Münchner Residenztheaters einsichtiges Denklabor. Dass diese Professorin extrem viel im Schilde führt, bringt die Schauspielerin Sophie von Kessel in der Neuinszenierung von "Heilig Abend", die am Freitag Premiere hatte, von der ersten Szene an faszinierend wie eindringlich zur Geltung. Wie ein gefangenes, aber längst nicht gebändigtes Raubtier kauert sie unter einer Waschmuschel, an deren Abfluss sie per Handschelle so lang fixiert ist, bis der Polizist zurückkommt, um sie zu verhören.