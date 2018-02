Das Dasein steckt im Körper

Das finanziell angeschlagene Haus der Kunst hat die Kiki-Smith-Schau seit einem Jahr vor sich hergeschoben. Das Warten auf die US-Künstlerin hat sich gelohnt

Mit ihrer silbergrauen Mähne und dem zottig-beigen Pelzschal wirkt Kiki Smith wie eine Hippie-Madonna, die jetzt als Schamanin unterwegs ist. Um sie herum: verwunschene Wesen und organische Formationen. Mit diesen hat sich das Haus der Kunst in München im Obergeschoß in einen Zauberwald verwandelt. Oder ist es eher eine Hexenküche, in der sich Unheimliches zusammenbraut?