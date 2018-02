Das Leben bleibt ein unerfüllter Traum

David Bösch ist für seine assoziationsreichen Inszenierungen bekannt. Tennessee Williams' "Glasmenagerie" (1944) bebildert er einerseits mit Woody-Allen'schen Elementen, andererseits mit Tanzszenen à la Fred Astaire. Von einem abenteuerlichen Leben träumt die junge, gehbehinderte Laura Wingfield, die mit ihrer Mutter Amanda und ihrem verzweifelten Bruder Tom in einer grausamen Gemeinschaft gefangen scheint. Die Vorstellung von einem besseren, mondänen Leben beherrscht alle Mitglieder dieser amputierten Familie, deren Vater vor 16 Jahren das Weite gesucht hat. Sein übergroßes Foto hängt am Eingang der steingrauen Dachwohnung. Nur ein schräges Fenster lässt Mondlicht herein, das die Fantasien der drei Bewohner anregt. Dann träumt Laura sehnsuchtsvoll zu Audrey Hepburns "Moon River" von einem Einhorn, das als Schattenprojektion zu sehen ist, es hat zwar Flügel, doch fliegen kann es nicht. So bleiben Laura nur die filigranen Glasfiguren, die sie zu einer Menagerie versammelt.