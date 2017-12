Das Monumentale, hier wird's Ereignis

Vollständig wie noch nie: "Les Troyens" von Hector Berlioz aus Straßburg - besser geht es nicht.

Auch die Salzburger Festspiele haben es versucht. Das Ergebnis war durchwachsen. "Les Troyens" von Hector Berlioz sind - obwohl in der Nettogesamtspieldauer nicht länger als Wagners "Tristan und Isolde" oder "Siegfried" oder Rossinis "Guillaume Tell" - eigentlich ein inkommensurables Werk. Es gilt, zwei Opern in einer zu bündeln: die Kassandra-Tragödie im Krieg um Troja und die Erzählung von Dido und Aeneas im Kampf um Karthago. Dazu braucht es Hundertschaften an Musikern, Choristen und ein gutes Dutzend bester und vor allem stilistisch idiomatischer Solisten. Berlioz' musiktheatralisches Lebenswerk ist ein heterogenes Gebilde, in das aus aufführungspraktischen Erwägungen, wenn sich denn ein Opernhaus daran wagt, quasi bühnenpragmatisch gern eingegriffen wird - was automatisch zu Verfälschungen der autonomen Werkgestalt führt.