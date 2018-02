Vor 30 Jahren sah die Platte gegen die CD alt aus. 2018 presst Sony wieder Vinyl und startet mit einem historischen Album.

Wer Billy Joels Album "52nd Street" auf Vinyl erstehen will, vielleicht obendrein in der japanischen Pressung, muss bei Anbietern im Internet derzeit bis zu 40 Euro zahlen. Dabei hat das Werk an sich keinen Seltenheitswert. Es zählt zu den Bestsellern der Popgeschichte. Doch der Vinyl-Boom der bringt es mit sich, dass nicht nur Raritäten stattliche Preise erzielen.