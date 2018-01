Der Tempel des kulturellen Gedächtnisses feiert Geburtstag

650 Jahre reicht die Geschichte der Österreichischen Nationalbibliothek zurück. Den Beginn markiert eine Prachthandschrift.

Das sehe man "nur ein Mal im Leben", kündigte Johanna Rachinger strahlend an. Und die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) wird wohl recht haben. Zur Feier des 650. Geburtstages der Institution hat man Exponate aus den Safes geholt, die erstmals in dieser Fülle der Öffentlichkeit zugänglich sind. Im Prunksaal wird in mehreren Kapiteln die lange Geschichte des Hauses mit rund 170 Objekten wie Prachthandschriften, Frühdrucken und Musiknoten, Fotos und Aquarellen, Papyri und Landkarten illustriert.