Die Geschichte des Holocaust-Opfers wird weitererzählt

Das Amsterdamer Anne-Frank-Haus ist im Kunsthaus Bregenz nachgebaut und mit Kunst gefüllt.

"Du weißt längst, dass mein liebster Wunsch ist, später eine berühmte Schriftstellerin zu werden." So träumte Anne Frank von einer strahlenden Zukunft. Mit ihrem Tagebuch wurde sie auf traurige Weise weltberühmt. Längst ist das inzwischen rekonstruierte Haus in der Prinsengracht 263, Amsterdam, in dem sie sich 1942 bis 1944 vor den Nazis versteckte, ein millionenfach besuchtes Museum. Als Andenken kaufen viele Besucher im Shop das Hausmodell als Bastelbausatz. Der Künstler Simon Fujiwara hat es auch nachgebaut, aber in Originalgröße, im Kunsthaus Bregenz (KUB), über drei Stockwerke verteilt: ein Museum im Museum, eine Rekonstruktion der Rekonstruktion, Kopie der Kopie, ein spitzgiebeliges Grachtenhaus, das von oben über drei Stockwerke in die Peter Zumthors Architektur zerstörerisch hereinbricht und die Konstruktion hinter und über der abgehängten Glasdecke des Kunsthauses sichtbar macht.