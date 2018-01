Die Liebe zum Kulturerbe genügt noch nicht

Im nun einsetzenden Europäischen Jahr des Kulturerbes ist der "Seele Europas" nachzuspüren.

"Wie wichtig ist für Sie Kulturerbe?" 84 Prozent der Europäerinnen und Europäer sagen darauf "sehr wichtig" oder "ziemlich wichtig". Und dass an Orten, "die mit dem Kulturerbe Europas in Zusammenhang stehen", das Leben besser sei als anderswo, erachten 71 Prozent der befragten EU-Bürger für zutreffend. 82 Prozent geben an, sie seien stolz auf ein Denkmal, eine historische Stätte, ein Kunstwerk oder eine Tradition aus ihrer Region. Und 68 Prozent der EU-Bürger wählen ihren Urlaubsort nach dem Vorhandensein von Kulturerbe.