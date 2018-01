Der Autor der TV-Serien "The Sopranos" und "Mad Men" versucht sich als Romanautor.

Eigentlich könnte er mit seinem Ruhm zufrieden sein. Der Amerikaner Matthew Weiner ist einer der Großen im Geschäft der Fernsehserien, "The Sopranos" und "Mad Men" tragen seine Handschrift. Als Verfasser für das Fernsehen verschwindet sein Name hinter dem Titel, und die Stars sind die Schauspieler. Um als Urheber öffentlichkeitswirksam in Erscheinung zu treten, braucht er ein Buch.