Die Welt brennt, das Kino lebt

Das Filmfestival Diagonale '18 erzählt ab Dienstag Geschichten über "starke Frauen" und "neue Männlichkeiten". Auch in seinem dritten Jahr verströmt das Intendantenduo jugendlichen Esprit.

Ihre Programmpräsentationen vor Medienvertretern verströmen einen Doppelconférence-Charme, sind trotz ihrer Ausführlichkeit kurzweilig und amüsant. "Unterbrechen Sie sofort, wenn wir in einen Kuratorenduktus verfallen, der nur für die Fehlleistungsschau ,Welt im Zitat' geeignet wäre", sagte der von seinem Intendantenkollegen Sebastian Höglinger flankierte Peter Schernhuber kürzlich in Graz. Um dann in blumig-euphorischen Worten das von ihnen ausgesuchte Filmprogramm der Diagonale '18 anzupreisen.