Diese Frauen sind wirklich "den Männern ebenbürtig"

Konzertveranstalter, traut euch! Komponistinnen der Hoch- und Spätromantik wären endlich zu entdecken.

Bei den Dirigentinnen klappt das schon ganz gut. Sie werden endlich immer wichtiger und bekleiden zunehmend hochkarätige Ämter: Mirga Gražinytė-Tyla, Salzburger Festspielpreisträgerin und Musikchefin des Landestheaters, wurde an die Spitze des City of Birmingham Symphony Orchestra berufen, Oksana Lyniv, Assistentin Kirill Petrenkos, übernahm das Amt an der Grazer Oper, Giedrė Šlekytė führt die Musiksparte in Klagenfurt, wo demnächst auch Kristiina Poska eine große Premiere herausbringt. Und das ORF-Symphonie-Orchester berief mit Marin Alsop kürzlich erstmals eine Frau an die Spitze.