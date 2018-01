Ehrung für Doris Dörrie bei Filmfestival Max Ophüls Preis

Mit der deutschen Erstaufführung des Dramas "Der Hauptmann" von Robert Schwentke ist am Montagabend das 39. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken eröffnet worden. Einer der Höhepunkte war die Verleihung des Ehrenpreises an Doris Dörrie ("Männer") für ihre Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film.

SN/APA (dpa)/Oliver Dietze Doris Dörrie mit ihrem Ehrenpreis in Saarbrücken