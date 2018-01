Was ist Schauspiel? Was ist Tanz? Was ist spontane Lebendigkeit?

Eigentlich sollte ein Tänzer die exakt studierte Bewegung zur Musik wiedergeben. Doch der Choreograf Edward Clug will anderes. Sein Ausgangspunkt ist nicht Musik, sondern ein Theaterstück. Und er stellt fest: "Eigentlich sollen sich Tänzer wie Schauspieler verhalten." Für sein Debüt an der Wiener Staatsoper unternimmt er mit "Peer Gynt" eine Gratwanderung.