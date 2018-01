Ein junger Lockenkopf tanzt elegant mit den Göttern

Robin Ticciati feierte an Mozarts Geburtstag sein Debüt am Pult der Wiener Philharmoniker im Großen Festspielhaus.

Seine Armbewegung ist ein Muster an Eleganz. Auch wenn er den Stab schwingt, darf Robin Ticciati auf gute Haltungsnoten hoffen. Ansonsten erinnern nicht nur der Lockenkopf und seine britische Herkunft an den Mentor Sir Simon Rattle. Wie auch sein "Ziehvater", so gelangt der 34-Jährige vergleichsweise früh zu hohen Dirigentenehren: Seit September leitet er das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin.