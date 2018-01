Ein Komponist verschlüsselt die Liebe

Alban Berg schafft musikalische Werke, die "für alle Ewigkeit Geltung haben werden".

Die "Lyrische Suite" aus 1926 enthält ein verschlüsseltes Geständnis. Im Jahr davor, am Rande des Internationalen Musikfestes in Prag, hatte sich ihr Komponist, Alban Berg, in die Schwester Franz Werfels verliebt. Das geheime Verhältnis mit Hanna Fuchs-Robettin verewigte er in diesem Streichquartett. "Man könnte das Werk wie eine Beichte begreifen, das Geständnis geheim gehaltener Emotionen, Leidenschaften - oder auch wie eine Novelle in Tönen, in sechs Kapiteln, die dem Geheimnis immer näher kommen", schreibt der Musikwissenschafter Bálint Varga in der Werkeinführung der Universal Edition.