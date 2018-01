Ein Mädchen verkriecht sich ins Schweigen

Unglückliche Kindheit. Die elfjährige Ellen hört auf zu sprechen, findet aber eine Klarheit im Denken.

Die Sätze kommen im Stakkato. Sie sind darauf angelegt, Wunden zu schlagen. Sie sind kurz und schnörkellos, belassen es bei der nötigsten Information. Den Raum, durch Erklärungen zu begreifen, was an Ungeheuerlichkeiten hier abläuft, ersparen sie sich. Das entspricht dem Vermögen eines Kindes, für das Vernunft nicht die Hauptrolle spielt, um sich in der Welt der Erwachsenen zu orientieren. Es geht ja um die elfjährige Ellen, die sich in eine Verweigerungs-Existenz verzogen hat. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder in einer geräumigen Stadtwohnung, der Vater ist mit seinen hochgesteckten Zielen katastrophal gescheitert und gestorben. Das ist auch ein Stachel im Herzen des Kindes, zumal es Schuld am frühen Tod zu haben glaubt. Immerhin betete es zu Gott, er möge den Vater sterben lassen, als dieser es wieder einmal zu bunt getrieben und die Familie an den Rand des Wahnsinns gebracht hatte.