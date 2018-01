In der kleinen Gemeinde Hittisau im östlichen Bregenzerwald überrascht Österreichs einziges Frauenmuseum.

Passt Altenpflege in ein Museum? Während in Wien das Belvedere den letzten Lebensabschnitt mit Kunst zum Thema "Kraft des Alters" ins Museum holt, wagen sich die Vorarlberger weiter vor: Das Frauenmuseum in Hittisau widmet eine Ausstellung der Altenpflege. Es zeigt deren Kulturgeschichte sowie zeitgenössische Kunst zu Altenpflege und Demenz.