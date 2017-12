Ein Song ist mehr als Musik

Lässt sich Weltgeschichte in Drei-Minuten-Formaten erzählen?

Kaum ist die Rock-'n'-Roll-Hymne "Johnny B. Goode" ausgeklungen, geht es mit einer Schnulze weiter: "Edelweiß" aus "The Sound of Music". Auch nach der Bossa-Nova-Melancholie von "Desafinado" wartet ein abrupter Stimmungswechsel mit dem Schlager "Ausgerechnet Bananen". Auf Woody Guthries Amerika-Beschwörung "This Land Is Your Land" folgt italienischer Widerstandsgeist in Gestalt des Partisanenlieds "Bella Ciao", auf das politisch aufgeheizte "Say It Loud, I'm Black and I'm Proud" das sehnsüchtige "Azzurro". Und der Feger "Twist and Shout" wird mit nachdenklichem Protest überblendet: "The Times They Are A Changing" singt Bob Dylan.