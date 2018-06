Ein Tenor mit großem Herz

Juan Diego Flórez sammelt Geld für sein Kinderprojekt und ist bei Massenevents dabei.

Wo immer er auftritt - und das sind die großen Opernhäuser der Welt -, da zählt er jeweils zu den Publikumslieblingen. Juan Diego Flórez hat sich weltweit eine Fangemeinde erobert. Ebendiese kann sich freuen, dass der Peruaner derzeit in Österreich gut beschäftigt ist. Gerade ging an der Wiener Staatsoper eine Serie von Verdis "Rigoletto" zu Ende, in der Flórez zwei Mal den Herzog sang. Am 16. Juni folgt im Goldenen Saal des Musikvereins eine weitere Oper - allerdings semikonzertant, wie Juan Diego Flórez im SN-Gespräch angibt. Welch internationalen Stellenwert Flórez hat, zeigt die Einladung, an der Gala zum Auftakt der Fußball-WM auf dem Roten Platz in Moskau mitzuwirken. Am 13. Juni tritt Flórez dort mit Anna Netrebko und Plácido Domingo neben einigen anderen Weltstars auf.