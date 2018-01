Elton John auf seiner letzten Welttournee auch in Wien

Superstar Elton John wird auf seiner letzten Welttournee "Farewell Yellow Brick Road" auch in Wien vorbeischauen: Am 2. Mai 2019 gastiert der britische Musiker in der Wiener Stadthalle. Karten sind ab 9. Februar 2018 (10 Uhr) erhältlich.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Elton John im Mai 2019 in der Wiener Stadthalle