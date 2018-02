Faust sucht einsam nach Sinn und Glück

Der ungarische Regisseur David Marton zeigt nun - nach Lyon - "La Damnation de Faust" von Hector Berlioz auch im Linzer Musiktheater.

Kooperationen von Opernhäusern sind keine schlechte Idee. So kommt Linz jetzt in den Genuss einer im Herbst 2015 in Lyon entstandenen Inszenierung der als "dramatische Legende" bezeichneten "Damnation de Faust" von Hector Berlioz. Das originelle, zwischen Oratorium, Oper, Symphonie und Requiem changierende Werk darf man mit heutigen Begriffen durchaus zum "experimentellen Musiktheater" zählen, so es nicht obligat konzertant gegeben wird. Vor allem der Chor wird aufs Äußerste gefordert - und das Linzer Kollektiv macht denn auch beeindruckende, vielfach ausdifferenziert beste Figur, zumal Regisseur David Marton den Part sogar fallweise erweitert und mit komplexen Bewegungschoreografien herausfordert.