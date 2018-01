Das Internet der 80er Jahre

Datenaustausch im letzten Jahrtausend, oder: Wie wir früher schnell mal ein Spiel für den Commodore 64 'runtergeladen haben ...

Salzburg Stadt, irgendwann in den 1980er Jahren, früher Nachmittag. Es ist fad ohne Handy (gab's noch nicht), Gameboy (den gab's auch noch nicht) oder wenigstens einem Videorekorder. Diesen gab's schon, oder besser gesagt sogar drei Varianten davon. Betamax, Video2000 und VHS. Die Entwickler haben lange gestritten, welcher Standard sich künftig durchsetzen wird. Irgendwann gab's dann nur mehr VHS. Zu damaliger Zeit und persönlichem Gefühl die schlechteste Entscheidung.

Der Nachbar hatte einen Betamax und den Film "Alien" von Ridley Scott. Er hat mir beides einmal über's Wochenende geborgt. Ich hab' mir den Film gleich zwei Mal hintereinander angeschaut, so begeistert war ich.

Heute gibt's auf Youtube Millionen Videos auf Abruf. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich könnte etwas versäumen und klicke bei nächster Gelegenheit weiter. Denn wer weiß, ob sich nicht hinter dem nächsten Link etwas noch Interessanteres verbirgt ...

Der einzige digitale Zeitvertreib in den eigenen vier Wänden war damals der Heimcomputer. Diesen hat es bereits gegeben. Ich war stolz auf meinen Commodore C64, den so genannten Brotkasten. In "schickem" beige gehalten und mit unglaublichen 64 Kilobyte an Arbeitsspeicher ausgestattet (das sind 0,064 Megabyte!) konnte damit gezeichnet, berechnet und programmiert werden. Das war zumindest der Teil, den die Eltern als Kaufentscheidung wissen mussten. Eigentlich war wichtig, dass die Spiele aus den Spielhallen - wenn auch in abgespeckter Form - über den Bildschirm flimmerten. Aber dazu später ...

SN/evan amos Der Commodore 64 (1982 – 1994 produziert) gilt als einer der meistverkauften Heimcomputer weltweit.

Anders als heute hingen die Heimcomputer außer am Strom in keinem Netzwerk. Früher wäre Internet so was wie der Film "Alien" gewesen - reine Science Fiction. Und heute weiß ich das Internet oft nicht zu schätzen. Es ist halt einfach da. Dabei wäre alleine das gesammelte Wissen auf Wikipedia es schon wert, sich öfter einmal abseits von facebook, booking.com & Co. in die Weiten des Internets hinauszuwagen.

Das Wikipedia der 80er Jahre war der Große Brockhaus, ein Nachschlagewerk in 24 Bänden und Millionen Einträgen vom Aal bis zur Zypresse. Positiver Nebeneffekt: Wenn Besuch kam, täuschte die meterlange Bücherreihe im Regal ein unglaubliches Wissen vor. Aber mich hat der Brockhaus nur interessiert, wenn ich für Geschichte ein Mitarbeitsplus ergattern musste ...

SN/florian hirzinger Das Nachschlagewerk „Der große Brockhaus“, quasi das analoge Wikipedia des letzten Jahrhunderts.

Viel Wichtiger war damals, wie ich an neue Spiele für den C64-Computer komme. Über analoge Wege (ich habe mit den Freunden geredet) konnte in Erfahrung gebracht werden, welcher Schulkollege die "heiße" Ware besäße.

Schnell per WhatsApp eine Nachricht an denjenigen zu schicken wäre natürlich die einfachste Methode der Kontaktaufnahme gewesen. Blöderweise waren die Smartphones noch nicht erfunden. Und Mark Zuckerberg hat damals auch noch - pardon - in die Windeln geschissen. Alternativplan: Telefon! Ja, das gab es früher schon. Es war so groß wie ein Toaster, meist in beige gehalten, hatte eine Wählscheibe mit Löchern, wo der Finger rein musste, um die Scheibe im Uhrzeigersinn auf einen Kontakt zu drücken - und es war urhässlich. Das Ding stand meist im Vorzimmer und musste ständig mit einem Kabel am Wandanschluss angesteckt bleiben.

SN/bran Echt trendy und irre handlich - das Telefon der 80er Jahre ...

Ansonsten funktionierte es wie ein Handy der Neuzeit. Sofern der Gesprächspartner sich natürlich gerade in seiner eigenen Wohnung am Zielort aufhielt. Ein weiterer wichtiger Punkt: Falls der pensionierte Nachbar gerade mit seiner Schwester plauderte, dann war ans Telefonieren nicht zu denken. Denn durch die wunderbare Erfindung eines so genannten Viertelanschlusses konnte von jeweils vier Mietern im Wohnblock nur einer (!) telefonieren.

Wenn man durch Zufall dann doch irgendwann eine Freileitung bekam, musste der Mutter des Freundes erst erklärt werden, dass es sich bei dem Anruf um wirklich wichtige schulische Dinge handeln würde. War diese Hürde aber geschafft, dann konnte endlich mit dem "Dealer" persönlich gesprochen und die Details zur Übergabe ausgemacht werden.

Ohne E-Mail, WeTransfer, Dropbox oder ähnlichem bestand damals die einzige Möglichkeit zum Datenaustausch darin, sich persönlich zu treffen. Vorher musste aber noch beim Computerhändler eine leere Floppy-Disk besorgt werden. Das waren quadratische 5,25 Zoll (ca. 13x13cm) große biegsame Kunststoffscheiben in einer dünnen Hülle, die damals mit "unglaublichen" 170KB (0,17 MB) beschrieben werden konnten. Preis: umgerechnet 1,40 Euro. 1 Gigabyte Speicher hätte also mehr als 8000 Euro gekostet ...

SN/andreas frank Ds ist eine 5,25 Zoll Floppy Disk - eine Art Steinzeit-USB-Stick mit fetten 0,17 MB Speicherplatz.

Gefühlte (eigentlich auch echte) drei Stunden später verschwand die Floppy Disk dann endlich im ("optional erhätlich und nicht im Lieferumfang enthalten", wie es so schön heißt) Diskettenlaufwerk (Kennzeichnung VC 1541), das im Design ebenso "anmutig" war wie der C64.

SN/ratopi Das dazugehörige Laufwerk zur Floppy Disk - Kennung VC1541. Natürlich nur optional und um viel Geld zu haben gewesen.

Da es damals weder eine grafische Benutzeroberfläche noch eine Computermaus gab, mussten wir dem Computer noch mittels Befehlen erklären, was wir eigentlich von ihm wollten. Nach dem Einschalten war da nur eine blau-graue Fläche, auf der ein hellblaues, blinkendes Rechteck darauf wartete, dass der Benutzer endlich etwas in der Computersprache BASIC eintippt. Der Befehl zum Durchsuchen der Diskette lautete LOAD "$",8 und LIST. Das Dollarzeichen bedeutete, dass alle gefundenen Dateien erfasst werden, das ,8 kennzeichnete das angeschlossene Laufwerk.

SN/floppy sammler So sexy sah die Benutzeroberfläche des Commodore 64 nach dem Start aus.

Mit RUN wurde das Programm dann irgendwann endlich gestartet - nur um kurz danach feststellen zu müssen, dass es sich bei dem Spiel um den größten Schrott handelt, der jemals über den eigenen Fernseher geflimmert ist . . .