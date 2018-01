Fortsetzungen und Neuauflagen dominierten Kinocharts 2017

Fortsetzungen und Neuauflagen lockten 2017 die meisten Besucher in die heimischen Kinos. So finden sich hinter "Fack Ju Göhte 3" sechs weitere Sequels unter den Top Ten. Komplettiert werden diese mit drei Neuauflagen älterer Kino- oder Fernsehstoffe, wie aus den Verleihangaben hervorgeht. Josef Haders "Wilde Maus" schrammte als erfolgreichster heimischer Film knapp an den Top Ten vorbei.

SN/APA (dpa)/Ursula Düren Rang eins für "Fack ju Göhte 3"