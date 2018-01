Frankreich will Teppich von Bayeux Großbritannien leihen

Frankreich will den berühmten Teppich von Bayeux erstmals an Großbritannien ausleihen. Das Büro von Präsident Emmanuel Macron erklärte am Mittwoch in Paris, die mittelalterliche Stickarbeit gehöre zu einer Reihe von Kulturgütern, deren Austausch am Donnerstag bei einem französisch-britischen Gipfel südlich von London vereinbart werden solle.

SN/APA (AFP)/MYCHELE DANIAU Der Wandteppich zeigt die Eroberung Englands