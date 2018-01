Fünf Tage nach ihrem Tod ist die französische Sängerin France Gall in Paris beigesetzt worden. An der Beerdigung auf dem Friedhof von Montmartre nahmen am Freitag nur die engsten Verwandten und Freunde der Sängerin teil. Unter den Trauergästen waren die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin, der Sänger Matthieu Chedid und der Fotograf Yann Arthus-Bertrand.

SN/APA (AFP)/ERIC FEFERBERG Gall wurde in einem Familiengrab beigesetzt