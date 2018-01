Frist für Stellungnahme Österreichs an UNESCO läuft ab

Nachdem es in den vergangenen Monaten relativ still um die drohende Aberkennung des Welterbestatus der Wiener Innenstadt war, könnte die Debatte nun wieder hochkochen. Bis zum Donnerstag muss Österreich der UNESCO ein Update über den Erhalt seiner Welterbestätten übermitteln, in dem auch auf das umstrittene Bauprojekt am Heumarkt eingegangen wird.

SN/APA/HANS PUNZ Auf das Heumarkt-Areal soll eingegangen werden