Gillian Anderson mit einem Hollywood-Stern geehrt

Großer Auftritt für Gillian Anderson in Hollywood: Die 49-jährige Schauspielerin ist am Montag auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood mit einer Sternen-Plakette gefeiert worden. Auf dem Hollywood Boulevard enthüllte sie persönlich die 2.625. Plakette und ging vor jubelnden Fans und Fotografen auch auf dem im Bürgersteig eingesetzten Stern zu Boden.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN 2.625. Stern geht an Schauspielerin Gillian Anderson