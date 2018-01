Golden-Globes-Gala unter Eindruck von Missbrauchsskandalen

Unter dem Eindruck zahlreicher Fälle von sexueller Belästigung und Sexismus in der Filmbranche werden am Sonntag in Beverly Hills zum 75. Mal die Golden Globes verliehen. Als Zeichen gegen sexuelle Übergriffe wollen dieses Jahr viele Stars in Schwarz zur Verleihung des wichtigen US-Filmpreises kommen. Der Fantasyfilm "The Shape of Water" geht mit sieben Nominierungen in das Rennen.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Goldene Weltkugeln werden in Los Angeles verliehen