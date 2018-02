Goldene Aliens irritieren in der Stadt

Oberfläche, Dichte oder Reibung: Eine Ausstellung zeigt, wie bildende Künstler auf den urbanen Raum reagieren.

Mehr als ein Dutzend Frauen, gehüllt in Burkas aus goldfarbenen Rettungsdecken, flanieren durch Salzburg. Sie machen Fotos, posieren an markanten Orten, tratschen und winken. Sie ließen an eine Touristengruppe denken, würden sie nicht zugleich auch an gelandete Aliens erinnern. Eine Werbeaktion für einen neuen "Star Wars"-Film? Oder eine politisch motivierte Demonstration? Für oder gegen das Tragen von Burkas?